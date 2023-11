Valneva : CA total et autres produits opérationnels estimés à 220-260 ME en 2023

9 novembre (Reuters) - Valneva SE: * POSITION DE TRÉSORERIE DE EUR171,3 MILLIONS AU 30 SEPTEMBRE 2023 * SUR 9 MOIS EUR106,1 MILLIONS DE VENTES DE PRODUITS, SOIT UNE HAUSSE DE 42,6% PAR RAPPORT AUX NEUF PREMIERS MOIS DE 2022 * CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DE EUR111,8 MILLIONS SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2023 * LES VENTES D'IXIARO(R) ET DE DUKORAL(R) ONT BÉNÉFICIÉ DE LA REPRISE CONTINUE DU MARCHÉ DES VOYAGEURS * CHIKUNGUNYA: POURSUITE DES ACTIVITÉS POUR METTRE SUR LE MARCHÉ LE PREMIER VACCIN AU MONDE CONTRE LE CHIKUNGUNYA * PERSPECTIVES FINANCIÈRES ACTUALISÉES POUR L'EXERCICE 2023 LIÉES À DES DÉPENSES DE RESEARCH AND DEVELOPMENT MOINS IMPORTANTES QU'ANTICIPÉES * PERSPECTIVES 2023 : CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL ET AUTRES PRODUITS OPÉRATIONNELS ESTIMÉS ENTRE EUR220 MILLIONS ET EUR260 MILLIONS * PERSPECTIVES 2023 : EUR130 MILLIONS À EUR150 MILLIONS DE VENTES DE PRODUITS * PERSPECTIVES 2023 : EUR90 MILLIONS À EUR110 MILLIONS D'AUTRES PRODUITS OPÉRATIONNELS * PERSPECTIVES 2023 : DÉPENSES DE RESEARCH AND DEVELOPMENT DÉSORMAIS ATTENDUES ENTRE EUR60 MILLIONS ET EUR70 MILLIONS (PRÉCÉDEMMENT ENTRE EUR70 MILLIONS ET EUR90 MILLIONS) * A ENREGISTRÉ UNE PERTE OPÉRATIONNELLE DE EUR57,2 MILLIONS SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2023 CONTRE UNE PERTE OPÉRATIONNELLE DE EUR57,1 MILLIONS SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2022 * SUR LES NEUF PREMIERS MOIS CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2023, VALNEVA A GÉNÉRÉ UNE PERTE NETTE DE EUR69,3 MILLIONS CONTRE UNE PERTE NETTE DE EUR99,1 MILLIONS SUR LES NEUF MOIS CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2022 * LES CHARGES FINANCIÈRES ET EFFETS DE CHANGE SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2023 ONT ENTRAINÉ UN RÉSULTAT FINANCIER NÉGATIF DE EUR13,2 MILLIONS * LA TRÉSORERIE NETTE UTILISÉE DANS LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES S'EST ÉLEVÉE À EUR136,8 MILLIONS SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2023 CONTRE EUR189,5 MILLIONS SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2022 * VACCIN CANDIDAT CONTRE LA MALADIE DE LYME - VLA15 : ETUDE DE PHASE 3 EN COURS * CANDIDAT VACCIN CONTRE LE VIRUS ZIKA - VLA1601 : RÉ-INITIATION DU DÉVELOPPEMENT CLINIQUE AVEC DE NOUVELLES ÉVALUATIONS DU PROGRAMME EN COURS * EN RESEARCH AND DEVELOPMENT PRÉCLINIQUE, LA SOCIÉTÉ SE CONCENTRE ACTUELLEMENT SUR VLA2112, UN CANDIDAT VACCIN CIBLANT LE VIRUS D'EPSTEIN-BARR (EBV) Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)