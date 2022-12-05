Valneva annonce des données positives pour son candidat vaccin contre le Chikungunya

5 décembre (Reuters) - Valneva SE:

* VALNEVA ANNONCE DES DONNÉES POSITIVES À DOUZE MOIS SUR LA PERSISTANCE DES ANTICORPS AVEC SON CANDIDAT VACCIN À INJECTION UNIQUE CONTRE LE CHIKUNGUNYA

* CRITÈRE D'ÉVALUATION PRINCIPAL ATTEINT AVEC UN TAUX DE SÉRO-RÉPONSE DE 99% 12 MOIS APRÈS VACCINATION AVEC UNE SEULE DOSE

* LES TAUX D'ANTICORPS SONT RESTÉS STABLES ENTRE LE SIXIÈME ET LE DOUZIÈME MOIS

* AUCUN PROBLÈME DE SÉCURITÉ N'A ÉTÉ OBSERVÉ AU COURS DU SUIVI

* GROUPE EST EN BONNE VOIE POUR ACHEVER LA SOUMISSION PROGRESSIVE DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ (BLA) AUPRÈS DE LA FDA DES ÉTATS-UNIS D'ICI LA FIN 2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)