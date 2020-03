Vallourec suspend ses prévisions financières 2020

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Vallourec a annoncé vendredi avoir suspendu ses prévisions de résultats pour 2020 en raison de l'impossibilité de quantifier l'impact sur ses activités de l'épidémie de coronavirus et de ses retombées.

Le spécialiste des tubes pour les secteurs du pétrole et du gaz explique dans un communiqué que l'épidémie, "cumulée à la dégradation soudaine du prix du baril de pétrole, devraient avoir des impacts sur les activités du groupe, et plus particulièrement en Amérique du Nord où de nombreux opérateurs du pétrole et gaz non conventionnel annoncent leur volonté de réduire fortement leurs plans de forage".

Il ajoute avoir commencé à mettre en oeuvre "toutes les mesures d'adaptation nécessaires" et accélérer son programme de réduction des coûts.

Vallourec assure que sa situation de liquidité "solide" n'a pour l'instant pas été affectée et qu'il poursuit ses discussions avec ses banques en vue de l'augmentation de capital de 800 millions d'euros annoncée le mois dernier.

(Marc Angrand)