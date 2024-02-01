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Vallourec prévoit des résultats pour 2023 supérieurs à ses perspectives

Vallourec prévoit des résultats pour 2023 supérieurs à ses perspectives

1er février (Reuters) - Vallourec SA:

* DES RÉSULTATS SUPÉRIEURS À SES PRÉCÉDENTES PERSPECTIVES POUR L'EXERCICE 2023

* CONFIRME LES RÉSULTATS ESTIMÉS

* RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION (RBE) POUR L'EXERCICE 2023 SUPÉRIEUR À 1 190 MILLIONS D'EUROS, ET AU T4 SUPÉRIEUR À 275 MILLIONS D'EUROS

* GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE GLOBALE AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2023 DEVRAIT DÉPASSER 140 MILLIONS D'EUROS

* LA DETTE NETTE DE VALLOUREC, À LA FIN DU MOIS DE DÉCEMBRE 2023, DEVRAIT ÊTRE INFÉRIEURE À 580 MILLIONS D'EUROS

* LE CA AU T4 DEVRAIT S'ÉTABLIR À EUR 1,270 MD, CONTRE EUR 1,541 MD IL Y A UN AN

* LE CA 2023 DEVRAIT S'ÉTABLIR À EUR 5,110 MDS, CONTRE EUR 4,883 MDS UN AN PLUS TÔT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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