Vallourec : Le résultat brut d'exploitation du groupe s'est élevé à 280 ME au T4

(Retire mots en trop §3, précisions) PARIS, 1er mars (Reuters) - Le fabricant français de tubes en acier sans soudures Vallourec a fait état vendredi d'un repli de son bénéfice trimestriel lié à la baisse des prix moyens dans son activité tubes en Amérique du Nord.

Le résultat brut d'exploitation du groupe pour le quatrième trimestre s'est élevé à 280 millions d'euros, contre 312 millions d'euros l'année précédente. Pour le premier semestre 2024, le groupe a déclaré s'attendre à un bénéfice d'un niveau similaire à celui des six derniers mois de l'année dernière, qui s'élevait à 502 millions d'euros, et à générer un flux de trésorerie positif sur la même période. (Rédigé par Dagmarah Mackos)