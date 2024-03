Vallourec : Le RBE en recul au T4, stabilité attendue au S1

(Actualisé avec précisions, cours de Bourse) PARIS, 1er mars (Reuters) - Le fabricant français de tubes en acier sans soudures Vallourec a fait état vendredi d'un repli de son résultat brut d'exploitation (RBE) au quatrième trimestre lié à la baisse des prix moyens dans son activité tubes en Amérique du Nord. Le RBE du groupe pour le quatrième trimestre s'est élevé à 280 millions d'euros, contre 312 millions d'euros l'année précédente, mais au-dessus de la prévision du groupe à 275 millions. Pour le premier semestre 2024, Vallourec a déclaré s'attendre à un RBE d'un niveau similaire à celui des six derniers mois de l'année dernière, qui s'élevait à 502 millions d'euros, et à générer un flux de trésorerie positif sur la même période. A lire aussi... A la Bourse de Paris, l'action Vallourec perdait 3,17% à 13,585 euros à 11h44, alors que le SBF 120 reculait de 0,19% au même moment... En 2023, le RBE a atteint 1,196 milliard d'euros, conformément à l'objectif de dégager un chiffre supérieur à 1,19 milliard. Vallourec prévoit pour 2024 de continuer à se désendetter alors qu'il a réduit l'an dernier de moitié sa dette nette, à 570 millions d'euros. "Nous sommes en bonne voie pour atteindre une dette nette nulle fin 2025, au plus tard", a déclaré dans un communiqué le PDG Philippe Guillemot. "Suite à notre désendettement, nous avons pour objectif un retour significatif aux actionnaires, potentiellement dès 2025". (Rédigé par Dagmarah Mackos et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)