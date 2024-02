Vallourec grimpe en Bourse dans le sillage de ses efforts de désendettement

PARIS, 2 février (Reuters) - Vallourec est en forte progression vendredi matin à la Bourse de Paris, après avoir fait état de chiffres pour 2023 supérieurs à ses propres attentes et annoncé prévoir une dette nette zéro fin 2025. Le groupe de solutions tubulaires avance de 7,98% à 09h00 GMT, contre une hausse de 0,49% pour le SBF120. Le résultat brut d'exploitation est désormais estimé à plus de 1,19 milliard d'euros pour 2023, contre une fourchette de 1,075 à 1,175 milliard attendue précédemment par le groupe, grâce à une hausse des livraisons dans les régions Amérique du Nord et Hémisphère Est. La génération de trésorerie globale au quatrième trimestre devrait dépasser 140 millions d'euros, tandis que la dette nette devrait chuter sous 580 millions d'euros. "Les flux de trésorerie ont été soutenus par un résultat brut d'exploitation élevé et la poursuite de la réduction du besoin en fonds de roulement", explique le groupe dans un communiqué. Vallourec estime donc que sa dette nette redeviendra nulle au plus tard en 2025, et qu'un retour "significatif" aux actionnaires pourrait être envisagé dès 2025. "La poursuite des efforts opérationnels et la mise en oeuvre des plans de désendettement sont fondamentales pour le redressement du titre", soulignent les analystes de Jefferies dans une note, ajoutant que les derniers résultats sont "positifs". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)