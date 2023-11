Vallourec grimpe en bourse après avoir relevé ses perspectives annuelles

Vallourec grimpe en bourse après avoir relevé ses perspectives annuelles













PARIS, 16 novembre (Reuters) - L'action Vallourec grimpait jeudi à la Bourse de Paris après que le fabricant français de tubes en acier sans soudures a relevé sa perspective annuelle de revenu brut d'exploitation (RBE) citant un environnement de marché favorable dans la région hémisphère Est. Le titre Vallourec prenait 5,36% à 13,17 euros à 09h01 GMT, à un plus haut depuis mai dernier et parmi les meilleures performances du SBF 120, qui reculait au même moment de 0,24%. Le groupe vise dorénavant un RBE annuel entre 1,075 milliard et 1,175 milliard d'euros, contre une fourchette comprise entre 950 millions et 1,1 milliard d'euros précédemment. De plus, Vallourec dit viser pour 2023 la poursuite de la réduction de sa dette nette par rapport au troisième trimestre 2023. Sur le seul troisième trimestre, le groupe a fait état d'un RBE de 222 millions d'euros, soit une marge de 19,4% du chiffre d'affaires, contre 15,4% à la même période l'an dernier. (Redigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)