Vallourec a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 46% au T1

(Ajoute citation du PDG, contexte) 17 mai (Reuters) - Le fabricant français de tubes en acier sans soudures Vallourec a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 46%, tiré par ses segments tubes et mine et forêts. Le chiffre d'affaires de Vallourec a atteint 1,34 milliard d'euros au premier trimestre, contre 916 millions d'euros un an plus tôt. Son résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) ressort à 320 millions d'euros, contre 45 millions d'euros un an plus tôt. Le groupe, qui a maintenu ses prévisions pour l'année 2023 et au-delà, a dit s'attendre pour le deuxième trimestre à ce que son EBITDA soit stable par rapport au niveau du premier trimestre et à un flux de trésorerie autour de l'équilibre. Les activités de la mine de fer Pau Branco de Vallourec au Brésil ont été temporairement suspendues en janvier 2022 en raison de dégâts liés à des inondations. Début mai, Vallourec a déclaré que la mine retrouverait son plein potentiel de production d'ici la fin du deuxième trimestre. "Nous sommes déjà bien avancés dans la reprise de la pleine production de cette mine et tous les travaux entrepris pour améliorer la rentabilité de l'activité tubes continuent évidemment à porter leurs fruits et continueront à le faire au deuxième trimestre", a déclaré Philippe Guillemot, PDG de Vallourec, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. (Reportage Dina Kartit, version française Victor Goury-Laffont, édité par Matthieu Protard et Blandine Hénault)