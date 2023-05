Vallourec a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 46% au T1

(Corrige le CA dans le deuxième parapgraphe) 17 mai (Reuters) - Le sidérurgiste français Vallourec a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 46%, tiré par ses segments tubes et mine et forêts. Le chiffre d'affaires de Vallourec a atteint 1,34 milliard d'euros au premier trimestre, contre 916 millions d'euros un an plus tôt. Son résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) est de 320 millions d'euros, contre 45 millions d'euros un an plus tôt. Le groupe a maintenu ses prévisions pour l'année 2023 et au-delà, et dit s'attendre à ce que son EBITDA au prochain trimestre reste stable et à une génération totale de trésorerie autour de l'équilibre. (Reportage Dina Kartit, version française Victor Goury-Laffont, édité par Matthieu Protard)