Vallecano confirme, Getafe bon dernier avec 0 point

par Adrien Verger (iDalgo)

Le Rayo Vallecano recevait la lanterne rouge Getafe pour cette 5e journée de Liga espagnole au Campo de Futbol de Vallecas. Un match débridé (13 cartons jaunes en tout et deux pénalties dont un raté !) qui a souri à l’équipe locale. Une victoire 3-0 qui ne reflète pas forcément la physionomie du match, plutôt équilibré dans l’ensemble. Un premier but survenu tôt dans cette rencontre, à la 9e minute, sur un pénalty transformé par Oscar Trejo. Il fallait ensuite attendre la 78e minute, par l’intermédiaire de Ciss, pour assister au deuxième but du Vallecano. Trois minutes après, Falcao, l’ancien monégasque, venait inscrire le 3e but de son équipe, assurant la victoire des siens. Le Rayo Vallecano remonte à la 7e place, devant le FC Barcelone, mais avec deux matchs d’avance, et confirme sa bonne forme (3 matchs sans défaite). De son côté, Getafe poursuit son épouvantable série de 5 défaites consécutives. Bons derniers, les joueurs de Gonzalez sont à deux points du premier non relégable, Grenade.