Valérie Hayer sera tête de liste du camp Macron pour les européennes

Valérie Hayer sera tête de liste du camp Macron pour les européennes













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Valérie Hayer sera la tête de liste du camp présidentiel pour les élections européennes du 9 juin en France, a-t-on appris jeudi auprès de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. Agée de 37 ans, Valérie Hayer est députée européenne depuis 2019. Le premier meeting du camp présidentiel est prévu le 9 mars à Lille, en présence du Premier ministre Gabriel Attal. Les sondages d'opinion donnent pour l'instant à la majorité entre huit et dix points de retard sur le Rassemblement national de Jordan Bardella, qui tient son premier grand meeting dimanche à Marseille. (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Sophie Louet)