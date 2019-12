Valeo vise plus de 15% de marge avec l'électrification et les ADAS

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Valeo a annoncé lundi viser une marge d'Ebitda de plus de 15% en 2022 grâce à la demande des constructeurs en systèmes d'électrification et d'aides à la conduite qui lui permettront d'augmenter sensiblement son contenu moyen par véhicule.

L'équipementier automobile, malmené l'an dernier en Bourse par plusieurs avertissements sur résultats, tient mardi une journée investisseurs où il détaillera les nouveaux objectifs moyen terme publiés lundi soir. Sa marge d'Ebitda en 2018 était ressortie à 12,6%.

"Dans un environnement plus difficile qu'escompté, notamment en 2019, avec une production automobile inférieure de 11,4 % par rapport aux hypothèses retenues lors du précédent plan, Valeo entend combiner (...) croissance et résilience et se focaliser sur l'amélioration de sa profitabilité et de sa génération de cash flow libre d’ici 2022", a déclaré le groupe dans un communiqué.

L'équipementier entend surfer sur son positionnement de leader dans l'électrification (moteurs, hybridation 48 volts) et dans les aides à la conduite (ADAS), incarnées dans 12 nouvelles plates-formes technologiques d'ores et déjà en cours de déploiement. Il a en revanche tourné le dos au diesel, technologie tombée en disgrâce et qui ne représente plus que 1% de son chiffre d'affaires.

Valeo compte également accroître sa génération de cash flow libre sur la période 2020-2022 à un niveau compris entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros, soit un doublement par rapport à la période 2017-2019.

(Gilles Guillaume, édité par Jean-Stéphane Brosse)