Valeo supprime 300 emplois en Allemagne avec le ralentissement de l'électrique

PARIS, 1er mars (Reuters) - L'arrêt par Valeo de la production de moteurs haute tension en Allemagne à cause du ralentissement du marché de l'électrique a entraîné la suppression de 300 emplois, a dit à Reuters vendredi une porte-parole de l'équipementier automobile. Le groupe, qui a revu jeudi soir à la baisse ses objectifs moyen terme à cause d'un marché automobile et électrique moins vigoureux que prévu, cède 0,28% à 10,86 euros à la Bourse de Paris vers 10h00. "Nous sommes bien évidemment en train de travailler sur notre empreinte industrielle à propos des groupes motopropulseurs haute tension pour les véhicules électriques", a dit le directeur général de Valeo, Christophe Périllat, jeudi soir au cours d'une téléconférence avec les analystes. Valeo a arrêté la production de son usine de Bad Neustadt pour se concentrer sur deux autres sites de motorisations électriques, en Pologne et en Hongrie. A lire aussi... La porte-parole de l'équipementier a précisé que seule la partie production industrielle du site allemand avait été fermée, tandis que l'activité Recherche et développement (R&D) était toujours en place. "L'usine polonaise a la caractéristique d'avoir à la fois des composants haute tension et des composants basse tension, ce qui vous donne la flexibilité nécessaire pour faire face à tout type de situation", a poursuivi Christophe Périllat. Les systèmes basse tension de Valeo servent aussi à équiper les véhicules hybrides essence-électrique. "L'usine que nous avions en Allemagne était dédiée entièrement aux véhicules électriques, donc quand la croissance des VE baisse, ou quand un programme marche ou ne marche pas, les conséquences sur l'activité de l'usine sont immédiates", a ajouté le directeur général de Valeo. Le groupe vise quatre milliards d'euros de chiffre d'affaires dans l'électrique haute tension à l'horizon 2030 grâce à l'Europe et à la Chine, mais aussi en se diversifiant auprès de nouveaux clients en Inde et en Amérique du Nord. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)