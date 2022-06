Valeo signe un contrat avec BMW dans les systèmes avancés d'aide à la conduite

28 juin (Reuters) - Valeo SE:

* VALEO SIGNE UN CONTRAT AVEC LE GROUPE BMW DANS LES SYSTÈMES AVANCÉS D'AIDE À LA CONDUITE

* FOURNIRA LE CONTRÔLEUR DE DOMAINE ADAS, LES CAPTEURS ET LES LOGICIELS POUR LE STATIONNEMENT ET LES MANŒUVRES À BASSE VITESSE SUR LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE PLATEFORME BMW "NEUE KLASSE" DONT LE LANCEMENT EST PRÉVU EN 2025 Texte original sur Eikon: https://bit.ly/3HVZH3M Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)