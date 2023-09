Valeo proposera cette année des caméras "remanufacturées" dit son Directeur Général

PARIS (Reuters) - Valeo proposera d'ici la fin de l'année des caméras frontales "remanufacturées" dans le cadre de sa stratégie de recyclage de pièces pour répondre aux enjeux de l'économie circulaire et du changement climatique, a dit mercredi le directeur général de l'équipementier automobile au salon de l'auto de Munich. Valeo répare et remet à neuf actuellement un million de produits par an - des alternateurs, des démarreurs ou des étriers de freins. Il prévoit de doubler ce nombre d'ici 2030 et d'étendre son portefeuille de produits "remanufacturés" aux composants électroniques, de plus en plus présents à bord des véhicules électriques et autonomes. (Reportage Gilles Guillaume)