Valeo partenaire logiciel de Renault pour 10 ans

PARIS, 24 mai (Reuters) - Le nouveau partenariat entre Valeo et Renault dans les logiciels se chiffre en plusieurs milliards d'euros et couvre une période de plus de dix ans, a dit mercredi à Reuters le directeur général de l'équipementier automobile. Déjà associé à Renault dans les moteurs électriques de nouvelle génération, Valeo fournira aussi le calculateur haute performance de l'architecture "Software defined vehicle" des futurs véhicules du groupe au losange, véritable coeur de toutes les commandes et aides à la conduite. L'équipementier n'envisage pas pour autant d'entrer au capital de la future entité électrique et logiciels Ampère, que Renault prévoit d'introduire en Bourse en fin d'année si les conditions de marché le permettent. "Ce n'est pas notre rôle", a dit Christophe Périllat en marge de l'assemblée générale de Valeo. "Dans ce partenariat, il n'y a pas d'accord capitalistique, on est partenaire technologique aux côtés de Google et Qualcomm." (Reportage Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)