Valeo parmi les prétendants à une participation majoritaire dans Hanon Systems, selon la presse

Crédit photo © Reuters

SÉOUL (Reuters) - L'équipementier automobile Valeo figure parmi les groupes ayant fait une offre non contraignante pour acheter une participation majoritaire dans l'équipementier sud-coréen Hanon Systems, rapporte mercredi le journal Korea Economic Daily.

Les autres prétendants à cette participation d'environ 70%, d'une valeur de 6,6 trillions de wons (4,87 milliards d'euros), sont le fonds de capital-investissement Carlyle Group et Bain Capital, ainsi que l'équipementier allemand Mahle, ajoute le quotidien.

La participation sera mise en vente par les deux premiers actionnaires de Hanon Systems, le groupe de capital-investissement Hahn & Company et Hankook Tire & Technology Co Ltd, rapporte encore le journal.

Valeo n'avait pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires, de même que Carlyle et Bain. Un porte-parole de Mahle a refusé de commenter.

Hanon Systems, deuxième plus grand fournisseur mondial de systèmes de gestion thermique automobile tels que le chauffage, la ventilation et la climatisation, a déclaré un chiffre d'affaires de 6,9 trillions de wons et un bénéfice d'exploitation de 315,8 milliards au titre de 2020.

A la Bourse de Séoul, l'action Hanon Systems a clôturé mardi en baisse de 4,1% alors que l'indice Kospi progressait de 0,7%.

(Reportage Joyce Lee, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)