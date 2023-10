Valeo officialise la vente de sa dernière activité en Russie

(Reuters) - L'équipementier français Valeo, a officialisé mardi la vente de son activité de systèmes thermiques à NPK Avtopribor, dans le cadre de la sortie de ses opérations de Russie. L'annonce survient après que l'entreprise a annoncé début septembre qu'elle était rentrée en négociations avec NPK Avtopribor, afin de vendre la dernière de ses deux activités dans le pays. Valeo précise que l'opération permettra aux 124 salariés russes de l'activité de conserver leur emploi. La cession sera effectuée sans aucune plus-value ou moins-value, et Valeo disposera d’une option de rachat pendant 10 ans, activable à partir de la sixième année. La réalisation de l'opération reste sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires requises, a ajouté l'entreprise dans un communiqué. (Rédigé par Nathan Vifflin, édité par Zhifan Liu)