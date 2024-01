Valeo nomme Edouard de Pirey comme directeur financier

Valeo nomme Edouard de Pirey comme directeur financier













Crédit photo © Reuters

Le plus grand équipementier automobile français Valeo a annoncé mardi le départ à la retraite de son directeur financier, Robert Charvier, et son remplacement par Edouard de Pirey. "Christophe Perillat, directeur général de Valeo, nomme Édouard de Pirey en tant que directeur financier de Valeo. Il succède ainsi à Robert Charvier qui, après une carrière de 24 ans dans le groupe, fait valoir ses droits à la retraite", a indiqué l'entreprise dans un communiqué. A la Bourse de Paris, l'annonce faisait grimper l'action Valeo de 4,7% à 08h44 GMT. Édouard de Pirey, 47 ans, a débuté sa carrière chez Valeo en 2009 comme directeur de la stratégie et du plan, avant d'être nommé en 2012 président de Valeo Chine. Il est revenu en France en 2018 comme vice-président de Valeo Systèmes électriques, avant de devenir en 2021 directeur général de Valeo LiDAR. Le remplacement de Robert Charvier se fera à compter du 29 mars 2024. "Jusqu’à son départ, Robert Charvier accompagnera la transition en tant que conseiller de la direction générale", indique Valeo. (Rédigé par Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)