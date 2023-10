Valeo épargné par la grève automobile aux US, l'action grimpe !

PARIS, 27 octobre (Reuters) - L'action Valeo grimpe vendredi à la Bourse de Paris, les grèves du syndicat des ouvriers de l'automobile aux Etats-Unis (UAW) ayant eu un impact négligeable sur les perspectives et les résultats du troisième trimestre de l'équipementier automobile français. À 10h05, l'action Valeo prenait 6% à 11,6 euros, après avoir gagné plus de 13% à l'ouverture, parmi les meilleures performances du SBF 120, qui reculait de 0,71% au même moment. La société a affiché un chiffre d'affaires de 5,22 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de seulement 1% par rapport à la même période en 2022, avec un impact négatif de 4,7% lié aux variations des taux de change. Selon le groupe, les grèves de l'industrie automobile américaine ont eu un "impact négligeable" sur le trimestre, avec une performance de -2 points en Amérique du Nord par rapport à celle de la production automobile. Si le cours de l'action Valeo est au plus bas depuis 3 ans, JP Morgan souligne que l'équipementier continue de travailler sur "les gains d'efficacité et le redressement des prix pour poursuivre l'amélioration des marges". "L'entreprise doit procéder à des augmentations de prix et à une amélioration des marges afin de regagner la confiance des investisseurs", juge JP Morgan. L'action a perdu près de 30% de sa valeur depuis le début de l'année, en incluant les gains de vendredi. (Rédigé par Mariana Abreu, avec Pierre John Felcenloben, édité par Kate Entringer)