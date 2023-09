Valeo en discussion pour céder son activité thermique russe

Valeo en discussion pour céder son activité thermique russe













MUNICH, Allemagne, 4 septembre (Reuters) - Valeo , qui a annoncé son intention de sortir de Russie après l'invasion russe de l'Ukraine, est en discussions avancées pour vendre la dernière de ses deux activités dans le pays, a dit lundi à Reuters le directeur général de l'équipementier automobile. "Il reste une activité thermique de taille très réduite, employant quelques dizaines de personnes. Les discussions pour la céder sont à un stade relativement avancé", a dit Christophe Périllat. Valeo a annoncé en août la vente de son activité de système de transmission en Russie à NPK Avtopribor. L'opération, qui concerne 158 salariés, est effectuée sans plus-value ou moins-value, avait alors précisé le groupe. La Russie représentait moins de 1% du chiffre d'affaires de l'équipementier au début de la guerre. Les actifs russes de Valeo ont été dépréciés en 2022 pour 43 millions d'euros. Christophe Périllat a ajouté ne pas observer de signe de ralentissement de l'activité automobile en Chine, son premier pays en termes d'effectifs et de nombre d'usines. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Zhifan Liu)