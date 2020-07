Valeo dans le rouge avec le Covid, plan d'action pour préserver le cash

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Valeo a accusé au premier semestre une lourde perte nette à cause de la crise du coronavirus et engagé un vaste plan d'action pour réduire ses coûts et préserver sa trésorerie.

L'équipementier automobile, spécialiste de l'hybridation légère et des aides à la conduite, a publié mardi une perte nette, part du groupe, de 1,215 milliard d'euros sur les six premiers mois de l'année, alors qu'il avait dégagé un an plus tôt un bénéfice net de 162 millions.

La perte du semestre est imputable à la chute de l'activité (-28% pour le chiffre d'affaires) qui a en outre entraîné la comptabilisation de 622 millions d'euros de charges non cash et non récurrentes, liées notamment à des dépréciations d'actifs.

Pour réduire ses coûts, Valeo a supprimé au premier semestre 12.000 emplois, soit 10,5% de l'effectif du groupe.

(Gilles Guillaume, édité par Jean-Stéphane Brosse)