Valeo confiant pour 2021 malgré le coût de la crise des puces

PARIS (Reuters) - Valeo s'est déclaré jeudi confiant d'améliorer sa performance financière en 2021 malgré les problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs, qui équipent un grand nombre de produits du spécialiste des systèmes d'électrification pour véhicules et des aides à la conduite.

La pénurie de composants électroniques, imputable à la forte demande en informatique liée à l'épidémie de coronavirus - boom du télétravail et du cloud - et aux tensions diplomatiques et commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, a conduit de nombreux constructeurs automobiles à interrompre leur production dans certaines de leurs usines.

Valeo, qui a accusé une perte nette de 1,09 milliard d'euros en 2020 à cause du coronavirus, contre un bénéfice de 313 millions l'année précédente, prévoit néanmoins un rebond de 10% de la production mondiale cette année.

Pour contrer les pénuries de composants électroniques, le groupe compte actuellement plusieurs centaines de personnes qui travaillent non-stop à l'optimisation des flux et des livraisons, a souligné le PDG de Valeo, Jacques Aschenbroich, au cours d'une téléconférence avec les analystes financiers.

Il estime que la baisse de production imputable à la crise des puces - 850.000 véhicules au premier trimestre à l'échelle mondiale - devrait s'arrêter à la fin du deuxième trimestre, et être compensée sur la deuxième partie de l'année.

Ses prévisions intègrent 80 millions d'euros de coûts additionnels occasionnés par la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs, et par la hausse des prix de certaines matières premières.

