Valeo annonce la vente de son activité de systèmes de transmission en Russie

Valeo annonce la vente de son activité de systèmes de transmission en Russie













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'équipementier français Valeo à annoncé vendredi la vente de son activité de systèmes de transmission en Russie à NPK Avtopribor, dans le cadre de son désengagement du pays. Cette cession sera effectuée sans aucune plus-value ou moins-value, a déclaré Valeo dans un communiqué. Le groupe disposera d’une option de rachat valable 10 ans, activable à partir de la 6ème année. Valeo ajoute que la vente permettra aux 158 employés russes de l'activité de conserver leur emploi. Le chiffre d’affaires en Russie représentait 43 millions d’euros en 2022, soit moins de 1% du chiffre d’affaires du groupe. (Rédigé par Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)