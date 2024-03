Valeo annonce des objectifs de ventes moins ambitieux en 2025

29 février (Reuters) - Le fabricant français de pièces automobiles Valeo a annoncé jeudi un objectif de ventes moins ambitieux pour 2025. Le groupe annonce qu'il prévoit désormais un chiffre de 24,5 à 25,5 milliards d'euros en 2025, contre 27,5 milliards d'euros précédemment, citant une baisse de la production automobile. Les objectifs publiés en février 2022 étaient établis sur des estimations S&P Global Mobility estimant une production à 98,5 millions de véhicules légers, Valeo précise. (Reportage Jesus Calero et Nathan Vifflin)