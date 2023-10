Valeo affiche un CA en hausse de 4% au T3, légèrement en deçà des attentes

PARIS (Reuters) - L'équipementier automobile français Valeo a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 4% à périmètre et taux de change constants, soutenu par la hausse de la production automobile dans ses principales régions, mais légèrement inférieur aux attentes. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe au troisième trimestre s'élève à 5,22 milliards d'euros, légèrement en dessous des 5,24 milliards d'euros prévus dans le consensus fourni par la compagnie. En Chine, la production automobile est stable en raison d’un effet de base défavorable lié au rattrapage de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la même période en 2022, indique la société dans un communiqué. Le groupe réitère ses objectifs annuels, notamment un chiffre d'affaires entre 22 et 23 milliards d'euros et une marge opérationnelle comprise entre 3,2 et 4%. "Dans le contexte d'un marché automobile et d'un environnement macro-économique plus contraignants, nous réaffirmons nos objectifs 2023 soutenus par le plan d’action d'efficience de nos opérations ainsi que par les nouvelles mesures de réduction des coûts", a commenté le directeur général Christophe Périllat. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)