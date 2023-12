Vague de froid en Chine, records de températures

Vague de froid en Chine, records de températures













Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - Les températures dans certaines parties de la Chine, notamment dans les provinces du Shanxi, du Hebei et du Liaoning, ont atteint leurs plus bas niveaux depuis le début des relevés, a annoncé dimanche la chaîne de télévision d'État. Dans la ville de Yichun, dans le Heilongjiang, le record de - 47,9 °C, enregistré en janvier 1980 pourrait être battu au début de la semaine prochaine, selon un météorologue de la région. Vendredi, le président Xi Jinping a appelé à répondre « tous azimuts » à la vague de froid de ces derniers jours qui s'accompagne de chutes de neige, de verglas et d'un épais brouillard qui a provoqué de nombreux accidents de la route. Les choses s'améliorent en revanche dans la capitale Pékin, où les autorités ont annoncé la réouverture des écoles, fermées durant plusieurs jours la semaine dernière. (Reportage Antoni Slodkowski et Qiaoyi Li; Version française Elizabeth Pineau)