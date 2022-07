Vague de chaleur au Japon : Les citoyens appelés à économiser l'énergie

par Yuka Obayashi et Elaine Lies

TOKYO (Reuters) - Le gouvernement japonais à demandé aux citoyens de réduire leur consommation d'électricité autant que possible, alors que le l'est du Japon subit depuis une semaine les températures les plus élevées depuis au moins 147 ans.

La région de Tokyo a connu vendredi, pour le septième jour consécutif, des températures supérieures à 35 degrés Celsius. La ville de Nagoya, dans l'ouest du pays, devrait atteindre les 40 degrés Celsius. Des températures légèrement plus fraîches et peut-être de la pluie pourraient apporter un soulagement lundi.

Pour la première fois cette semaine, les autorités n'ont pas émis d'avertissement concernant une éventuelle pénurie d'électricité, même si l'approvisionnement reste sous pression dans un contexte de hausse des prix de l'énergie.

Le réseau électrique de l'agglomération de Tokyo, qui compte 37 millions d'habitants, s'est dangereusement rapproché d'une saturation jeudi. La situation s'est toutefois calmée, les mesures prises par les autorités pour faire face aux pics de consommation cet été devant entrer en vigueur au début du mois de juillet.

(Reportage Yuka Obayashi et Elaine Lies; avec la contribution de Mariko Katsumura; rédigé par Elaine Lies; version française Elena Vardon, édité par Kate Entringer)