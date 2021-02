Vaccins: L'Europe doit faire preuve de plus d'efficacité, dit Macron

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'Europe doit faire preuve de plus d'efficacité dans le dossier des vaccins contre le COVID-19, a dit lundi le président français Emmanuel Macron alors que l'Union européenne est confrontée à des retards de livraisons sur fond de situation sanitaire toujours tendue.

"C'est une course de vitesse que nous menons contre le virus (...) Nous, Européens, devons ainsi avoir encore plus d'efficacité sur ce sujet", a-t-il déclaré alors qu'il accueillait le président serbe Aleksandar Vucic à l'Elysée.

"Je sais que c'est également la volonté de la chancelière Merkel et de la présidente Von der Leyen. Et nous continuerons dans les prochaines semaines et les prochains mois à accélérer les choses pour aller plus vite sur ce sujet à l'égard de nos populations", a poursuivi Emmanuel Macron.

La campagne de vaccination des pays membres de l'UE a pris du retard si on la compare à la situation en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis ou encore en Israël, en raison notamment d'une baisse des livraisons imputées par les laboratoires pharmaceutiques à des problèmes de production.

(Nicolas Delame et Blandine Hénault)