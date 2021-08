Vaccin ou test obligatoire pour les employés des transports new-yorkais

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les employés des transports new-yorkais devront, à partir du mois prochain, présenter une preuve de vaccination contre le COVID-19 ou passer chaque semaine un test de dépistage, a annoncé lundi le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo.

Ces certificats seront exigés par l'Autorité du port de New York et du New Jersey, qui gère les ports, aéroports, ponts et axes routiers de la métropole américaine, ainsi que par la Metropolitan Transportation Authority (métro, bus, trains de banlieue).

Lors d'une conférence de presse, Andrew Cuomo a également préconisé de rendre la vaccination obligatoire pour les employés de maisons de retraite, les enseignants et les soignants si le nombre de contaminations par le coronavirus ne diminue pas.

Alors que les Etats-Unis sont confrontés à une recrudescence des infections COVID alimentées par le variant Delta du SARS-CoV-2, le président américain Joe Biden a décidé jeudi dernier de demander à tous les employés fédéraux de prouver qu'ils ont été vaccinés contre le COVID-19 ou de les contraindre, dans le cas contraire, de porter un masque, de respecter la distanciation sociale et d'effectuer des tests de dépistage une à deux fois par semaine.

(Reportage Nathan Layne à Wilton, Connecticut; version française Jean-Stéphane Brosse)