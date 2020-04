USA: Weinstein à nouveau inculpé pour agression sexuelle à Los Angeles

Crédit photo © Reuters

LOS ANGELES (Reuters) - Harvey Weinstein a été inculpé lundi pour une agression sexuelle qui aurait été commise en mai 2010 à Los Angeles, dont les procureurs ont indiqué avoir entamé les démarches pour que l'ancien producteur de cinéma, qui purge une peine de 23 ans d'emprisonnement à New York, soit extradé en Californie.

Deux actes d'inculpation pour viol et agression sexuelle visaient déjà à Los Angeles celui qui fut longtemps considéré comme l'un des hommes les plus puissants à Hollywood.

Reconnu coupable d'agression sexuel et de viol au troisième degré en février dernier par un tribunal new-yorkais, Weinstein a été condamné le mois dernier à une peine de 23 ans de prison qu'il a commencé à purger dans une prison de l'Etat de New York.

Au total, plus de 100 femmes, dont des actrices célèbres, l'ont accusé d'agressions sexuelles ou de viols sur une période couvrant plusieurs décennies. Le producteur, qui a remporté un Oscar pour "Shakespeare in Love" et a produit des films à succès salués par la critique comme "Pulp Fiction", "Le Patient Anglais" ou "Gangs of New York", a rejeté ces accusations et affirmé n'avoir eu que des relations consenties.

Le porte-parole de Harvey Weinstein, Juda Engelmayer, s'est refusé à tout commentaire, indiquant ne pas avoir été pour le moment en mesure de joindre les avocats de Weinstein.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de l'équipe juridique de Weinstein.

(Steve Gorman; version française Jean Terzian)