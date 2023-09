USA/Waller (Fed) : Les récentes données offrent une marge de manoeuvre sur les taux

NEW YORK, 5 septembre (Reuters) - La dernière série de données économiques offre à la Réserve fédérale (Fed) une marge de manoeuvre pour décider de la nécessité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt, a déclaré mardi le gouverneur de la banque centrale américaine, Christopher Waller. Les récentes informations économiques "vont nous permettre de procéder avec prudence", a-t-il déclaré lors d'une interview sur la chaîne de télévision CNBC, ajoutant que "rien ne dit que nous devons faire quelque chose d'imminent dans un avenir proche, nous pouvons donc nous contenter d'attendre les données et de voir si les choses continuent" sur leur trajectoire actuelle. Christopher Waller s'exprimait à la suite de la publication, vendredi dernier, de données montrant que l'économie américaine a continué à créer des emplois à un rythme soutenu en août, alors même que le taux de chômage a augmenté à 3,8%, contre 3,5% le mois précédent. Ce rapport sur l'emploi a alimenté les anticipations du marché sur le fait que la Fed en a fini avec les hausses de taux. "Je veux être très prudent avant de dire que nous avons en quelque sorte terminé le travail", a estimé mardi Christopher Waller, ajoutant vouloir voir "quelques mois se poursuivre sur cette trajectoire avant de dire que nous avons fini de faire quoi que ce soit". (Reportage Michael S. Derby ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)