USA: Un jeune collégien tué dans une fusillade dans une école de l'Iowa

Crédit photo © Reuters

par Scott Morgan et Joseph Ax PERRY, Iowa (Reuters) - Un collégien d'une classe de 6e d'une école de l'Etat américain de l'Iowa a été tué et trois autres personnes ont été blessées jeudi lors d'une fusillade perpétrée par un adolescent âgé de 17 ans au jour de la reprise scolaire après les fêtes de fin d'année, ont déclaré les autorités locales. Le suspect, lycéen dans cette école de la ville de Perry, a été retrouvé mort à la suite d'une fusillade avec des officiers de police intervenus dans l'établissement, ont précisé des représentants. Un engin explosif improvisé a par ailleurs été retrouvé lors d'une fouille de l'école, a déclaré Mitch Mortvedt, directeur adjoint de la police criminelle de l'Iowa, lors d'une conférence de presse. Quatre des victimes sont des étudiants et la cinquième est un membre du personnel administratif de l'établissement, a-t-il fait savoir, sans préciser leurs identités. Ville d'environ 7.900 habitants, Perry se trouve à une soixantaine de kilomètres au nord-ouest de Des Moines, la capitale de l'Etat de l'Iowa. La fusillade s'est produite lors de ce qui marquait la première journée du deuxième semestre, selon le calendrier scolaire du district. Elle est survenue juste après 07h30 (13h30 GMT), heure à laquelle la plupart des étudiants et enseignants n'étaient pas encore entrés dans l'établissement. Dylan Butler, identifié par les autorités comme étant l'assaillant, était muni d'un fusil à pompe et d'un pistolet, a indiqué Mitch Mortvedt, ajoutant que le lycéen avait publié plusieurs messages sur les réseaux sociaux au moment de la fusillade. Aucun motif n'a été établi pour l'heure. (Reportage Scott Morgan, avec Helen Coster à New York, Brendan O'Brien à Chicago et Rich McKay à Atlanta; version française Jean Terzian)