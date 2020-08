USA: Un adolescent arrêté après la fusillade meurtrière dans le Wisconsin

Crédit photo © Reuters

KENOSHA, Wisconsin (Reuters) - Un adolescent a été arrêté et mis en examen pour meurtre mercredi après la fusillade qui a fait deux morts et un blessé pendant une manifestation contre les violences policières à Kenosha, dans le Wisconsin, a-t-on appris de source judiciaire.

Kyle Rittenhouse, 17 ans, a été interpellé dans l'Illinois et mis en examen pour meurtre, a précisé un responsable des services judiciaires du comté de Lake.

La ville de Kenosha a connu trois nuits successives de manifestations parfois violentes après la tentative d'interpellation de Jacob Blake, un Américain noir sur lequel des policiers ont tiré dimanche alors qu'il leur tournait le dos.

Cet incident, filmé, a ravivé les protestations contre le racisme et la violence dans la police aux Etats-Unis.

Mardi soir, des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient des scènes de chaos à Kenosha, des personnes hurlant alors que des tirs retentissaient.

On pouvait notamment y voir un homme muni d'un fusil poursuivi par la foule, puis jeté au sol et, semble-t-il, tué à bout portant.

Une autre vidéo montre un homme qui semble avoir été blessé par balle à la tête alors que des personnes à proximité tentent de le soigner. Dans une autre vidéo, on peut voir un homme gravement blessé à un bras.

Depuis le début des manifestations de Kenosha, des milices généralement composées d'hommes blancs qui disent vouloir protéger la ville des pillards, patrouillent armés dans les rues.

Après la tombée de la nuit, la police s'est opposée dans le centre-ville à quelque 200 contestataires ayant bravé le couvre-feu nocturne imposé dans cette ville de 100.000 habitants, située au sud de Milwaukee, sur la rive du lac Michigan.

Plusieurs véhicules blindés de type militaire ont été aperçus en train d'effectuer des manoeuvres, tirant des gaz lacrymogènes en direction de manifestants, dont certains lançaient des projectiles sur les forces de l'ordre.

Ces troubles sont survenus alors que le gouverneur du Wisconsin avait déclaré dans la journée l'état d'urgence et annoncé le déploiement de renforts de la Garde nationale pour ramener l'ordre.

Des manifestants antiracistes se sont également opposés mardi soir aux forces de l'ordre à Portland, dans l'Oregon, et à Louisville, dans le Kentucky, dans le cadre de la vague de protestation contre les violences policières qui a suivi l'interpellation mortelle de George Floyd le 25 mai à Minneapolis.

Donald Trump a annoncé mercredi que les autorités du Wisconsin avaient accepté l'envoi sur place de forces de l'ordre fédérales "pour restaurer la loi et l'ordre", selon l'un des mots d'ordre de sa campagne pour l'élection présidentielle du 3 novembre.

