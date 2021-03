USA: Un 737 MAX d'American Airlines déclare une urgence, atterrit sans incident

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La compagnie aérienne américaine American Airlines a indiqué vendredi qu'un Boeing 737 MAX à destination du New Jersey a déclaré une urgence après la coupure par le commandant de bord d'un moteur en raison d'un probable problème mécanique.

Le vol 2555 d'American Airlines en provenance de Miami avec 95 passagers et six membres d'équipage a pu atterrir sans incident dans le New Jersey, a fait savoir la compagnie.

Le problème pourrait être lié à un indicateur au niveau de la pression ou du volume d'huile moteur et ne serait pas lié au système MCAS à l'origine des deux crashs de 737 MAX en 2018 et 2019 qui avaient alors entraîné l'immobilisation de tous les appareils pendant 20 mois, a encore dit la compagnie.

Boeing a déclaré avoir été informé de l'incident tandis que l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré qu'elle allait enquêter.

American Airlines a été la première compagnie américaine à reprendre les vols de ses 737 MAX en fin d'année dernière, suite à l'approbation par la FAA des mises à jour de sécurité par Boeing.

(David Shepardson et Tracy Rucinski, version française Matthieu Protard)