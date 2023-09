USA: Trump considéré responsable de fraude avant un procès civil à New York

par Jonathan Stempel et Karen Freifeld NEW YORK (Reuters) - Donald Trump et son entreprise familiale ont été déclarés mardi responsables de fraude par un juge new-yorkais dans le cadre d'une affaire portée devant la justice civile par la procureure générale de l'Etat américain qui accuse l'ex-président d'avoir artificiellement gonflé ses revenus et biens. La décision du juge Arthur Engoron, à Manhattan, devrait permettre à la procureure de l'Etat de New York, Letitia James, de déterminer plus facilement le montant des dommages que Donald Trump et ses coaccusés devront verser lors du procès, qui doit débuter lundi prochain. Letitia James a engagé en septembre 2022 des poursuites judiciaires contre Donald Trump, accusant ce dernier, certains de ses enfants et la Trump Organization d'avoir menti pendant des années sur la valeur de biens et sa fortune personnelle afin de bénéficier de prêts bancaires et de contrats d'assurance favorables. L'ancien président américain et ses coaccusés ont fait valoir qu'ils n'avaient jamais commis de fraude et que les transactions contestées étaient rentables. Ils prévoient de faire appel de la décision. "La décision scandaleuse rendue aujourd'hui est complètement déconnectée des faits et des lois en vigueur", a déclaré Christopher Kise, l'un des avocats de Donald Trump, dans un communiqué. "Le président Trump et sa famille utiliseront tous les recours possibles pour rectifier cette erreur judiciaire." Donald Trump, grand favori dans la course à l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle de novembre 2024, a dénoncé sur son réseau social les accusations portées à son encontre. "Il s'agit d'une guerre politique (menée par les démocrates) et d'une chasse aux sorcières d'un niveau jamais atteint auparavant", a-t-il écrit. "S'ils peuvent me faire ça, ils peuvent vous LE faire!" (Reportage Karen Freifeld, Jack Queen et Jonathan Stempel à New York; version française Camille Raynaud)