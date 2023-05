USA-Trump a agressé sexuellement une ex-journaliste, dit un tribunal civil

par Jack Queen et Luc Cohen NEW YORK (Reuters) - Un jury new-yorkais a déclaré mardi Donald Trump coupable d'avoir agressé sexuellement l'ancienne journaliste et écrivaine E. Jean Carroll dans les années 1990 et d'avoir diffamé celle-ci en la qualifiant de menteuse, un revers pour l'ancien président américain en campagne pour une réélection l'an prochain. A l'issue de ce procès civil, les neuf jurés d'un tribunal fédéral de Manhattan ont décidé d'accorder environ 5 millions de dollars de dommages et intérêts à E. Jean Carroll. Les délibérations ont duré près de trois heures. Donald Trump, qui ne s'est jamais rendu physiquement au tribunal depuis l'ouverture du procès le 25 avril, va interjeter appel, a annoncé son porte-parole. Via son réseau social Truth, l'ex-locataire de la Maison blanche a décrit la décision du jury comme une "honte" et a dit "n'avoir absolument aucune idée de qui est cette femme". Il incombait au jury de décider si Donald Trump a violé ou abusé sexuellement E. Jean Carroll et, par ailleurs, de déterminer si l'ancien présentateur de télévision a diffamé l'ancienne éditorialiste du magazine Elle. Donald Trump ne risquait aucune condamnation pénale. Ses avocats avaient choisi de ne pas présenter de défense, misant sur le fait que son accusatrice ne réussirait pas à convaincre le jury. E. Jean Carroll, âgée de 79, a déclaré au cours du procès que Donald Trump, 76 ans, l'a violée dans une cabine d'essayage du magasin Bergdorf Goodman à Manhattan en 1995 ou 1996, puis a nui à sa réputation en dénonçant en octobre dernier sur les réseaux sociaux ses accusations comme un "canular" et un "mensonge". Locataire de la Maison blanche de 2017 à 2021, Donald Trump est l'actuel favori des sondages pour l'investiture du Parti républicain à l'élection présidentielle de novembre 2024. Alors que Donald Trump a montré une capacité inhabituelle à surmonter des controverses à même de plomber la carrière d'autres politiciens, il est peu probable que sa base électorale se soucie de ce verdict. Dans un climat politique américain très polarisé, les pro-Trump considèrent les affaires judiciaires visant l'ancien président comme des tentatives de ses adversaires pour lui nuire. (Reportage Jack Queen et Luc Cohen, avec Jonathan Stempel et Nathan Layne; version française Jean Terzian)