USA: Toujours pas de 'speaker' à la Chambre, Scalise retire sa candidature

Crédit photo © Reuters

par David Morgan et Moira Warburton WASHINGTON (Reuters) - Steve Scalise, nommé par ses pairs républicains pour être le 'speaker' de la Chambre américaine des représentants, a annoncé jeudi retirer sa candidature alors que des divisions internes continuaient de miner le parti, prolongeant la crise dans la chambre basse du Congrès, sans speaker depuis neuf jours. "Je viens de faire savoir à mes collègues que je retirais mon nom comme candidat", a-t-il déclaré à des journalistes. "Si vous regardez les dernières semaines (...), il y a toujours du travail à accomplir (...) Il y a encore certaines personnes qui ont leur propre programme", a-t-il ajouté. Cette décision est survenue après plusieurs heures de discussions à huis clos, qui ont mis en exergue des divergences persistantes au sein des élus républicains de la Chambre et fait comprendre à Steve Scalise qu'il ne disposerait pas des voix nécessaires pour être nommé en session plénière. Les républicains contrôlent la Chambre des représentants avec une majorité étroite - 221 sièges contre 212 aux démocrates - laissant peu de place aux dissensions pour un tel vote. L'urgence de ne pas laisser davantage vacant le siège de speaker a été alimentée par la crise en Israël, afin que la Chambre puisse voter d'éventuelles mesures et approuver des aides supplémentaires à l'Ukraine, entre autres. La rébellion de seulement huit élus républicains a suffi la semaine dernière à provoquer la chute de Kevin McCarthy, auquel il avait fallu en janvier dernier 15 tours de scrutin pour être nommé speaker - du jamais-vu dans l'histoire de la Chambre. Steve Scalise avait été préféré lors d'un vote à bulletins secrets à Jim Jordan, président de la commission des Affaires judiciaires de la Chambre, en obtenant l'appui d'élus de longue date et de "poids lourds" du parti. Des discussions ont eu lieu jeudi soir après l'annonce de Steve Scalise, sans qu'un consensus soit trouvé sur l'identité du nommé pour le poste de speaker. Une nouvelle réunion est prévue vendredi matin. Certains élus ont fait savoir qu'ils continuaient de soutenir Jim Jordan, en dépit de l'appel de ce dernier à approuver la nomination de Steve Scalise, a-t-on appris d'une source au fait de la question. Il n'est toutefois pas certain que Jim Jordan puisse disposer d'assez de voix pour obtenir la nomination s'il venait à être de nouveau candidat, ont dit des élus. (Reportage David Morgan, Moira Warburton et Richard Cowan; version française Jean Terzian)