USA : Réunion jeudi entre Yellen et les régulateurs financiers

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, va rencontrer jeudi les principaux régulateurs financiers pour discuter de la volatilité des marchés provoquée principalement par la récente frénésie d'achats d'actions de GameStop notamment, a annoncé mercredi le département du Trésor.

Janet Yellen va s'entretenir avec les responsables de la Securities and Exchange Commission (SEC) - l'autorité des marchés financiers américains -, la Réserve Fédérale (Fed) et la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC), l'autorité des marchés à terme, est-il écrit dans un communiqué.

Reuters avait rapporté mardi la tenue imminente d'une réunion entre la nouvelle secrétaire au Trésor et les principaux régulateurs américains à propos de la "saga GameStop".

(Shubham Kalia à Bangalore; version française Jean Terzian)