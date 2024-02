USA : Recul plus marqué que prévu des ventes au détail en janvier

PARIS, 15 février (Reuters) - Les ventes au détail aux Etats-Unis ont affiché un recul plus marqué que prévu en janvier d'un mois sur l'autre, montrent les données publiées jeudi par le département du Commerce. Ces ventes se sont contractées de 0,8% le mois dernier, contre une baisse de 0,1% attendue en moyenne par les économistes interrogés par Reuters, après une hausse de 0,4% en décembre (révisé de +0,6%). Hors automobile, carburants, matériaux de construction et services de restauration, elles ont baissé de 0,4%, contre une hausse de 0,3% anticipée, après une augmentation de 0,6% le mois précédent. Cette catégorie est la plus proche de la composante des dépenses de consommation des ménages entrant dans le calcul du produit intérieur brut (PIB). (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)