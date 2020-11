USA: Recul des inscriptions au chômage à un creux de sept mois

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le nombre des inscriptions hebdomadaires au chômage a diminué plus fortement que prévu aux Etats-Unis la semaine dernière pour tomber à un plus bas de sept mois mais le rythme de cette baisse a ralenti et toute nouvelle amélioration pourrait être limitée par la résurgence de l'épidémie de COVID-19 et l'absence de mesures de relance budgétaire.

Les inscriptions ont baissé à 709.000 lors de la semaine au 7 novembre contre 757.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 735.000 inscriptions au chômage.

Si les inscriptions hebdomadaires ont atteint leur plus bas niveau depuis mars la semaine dernière, elles restent au-dessus de leur pic de 665.000 atteint pendant la crise de 2007-2009.

Le nombre d'inscriptions pour la semaine précédente a été révisé en légère hausse par rapport à une estimation initiale de 751.000.La moyenne mobile sur quatre semaines, jugée plus fiable car lissant la statistique hebdomadaire, a diminué à 755.250 contre 788.500 (révisé) la semaine précédente. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 6,786 millions lors de la semaine au 31 octobre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 7,222 millions la semaine précédente.

(Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga)