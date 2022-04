USA : Rebond de l'indice ISM des services en mars

WASHINGTON (Reuters) - L'activité du secteur des services aux Etats-Unis a réaccéléré en mars après avoir ralenti le mois précédent à son plus bas niveau depuis un an, mais les entreprises continuent de faire face à une hausse des coûts sur fond de tensions persistantes dans l'approvisionnement, montre mardi l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM).

L'indice ISM a avancé à 58,3 en mars après 56,5 en février, qui était le chiffre le plus faible enregistré depuis février 2021. La hausse de mars met fin à trois mois consécutifs de ralentissement de l'indice.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre en hausse à 58,4, la barre des 50 séparant croissance et contraction de l'activité.

Le sous-indice des nouvelles commandes reçues par les sociétés de services a lui aussi rebondi à 60,1 après 56,1 en février, qui constituait un creux d'un an. Celui de l'emploi est s'est redressé à 54,0 après une première contraction depuis janvier 2021 à 48,5 indiquée en février.

Le sous-indice des prix payés par les entreprises a lui augmenté à 83,8 après 83,1.

La guerre en Ukraine accentue les tensions sur les chaînes mondiales d'approvisionnement, ce qui renchérit les prix des matières premières comme le pétrole et le blé.

(Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)