USA : Ralentissement plus important que prévu des prix à la production en novembre

13 décembre (Reuters) - La croissance des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis a ralenti sur un an en novembre, à un rythme plus important que prévu, montrent les statistiques publiées mercredi par le département du Travail. Ce dernier a annoncé que le PPI avait atteint le mois dernier 0,9% sur une base annuelle après un gain de 1,2% (révisé) en octobre. Sur un mois, les prix sont restés stables, après une contraction de 0,4% (révisé) le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,1% en rythme mensuel et de 1% en rythme annuel. L'indice des prix à la production hors énergie, alimentation et services commerciaux est stable sur un mois en novembre et progresse de 2% sur 12 mois. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)