USA : Petite amélioration du moral des ménages

USA : Petite amélioration du moral des ménages













WASHINGTON, 28 avril (Reuters) - Le moral des ménages américains s'est amélioré en avril, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance a progressé à 63,5, comme annoncé en première estimation, après 62,0 en mars. La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est améliorée à 68,2 après 66,3 le mois dernier et celle des perspectives à 60,5 contre 59,2. Les résultats de l'enquête montrent des anticipations d'inflation à horizon d'un an à 4,6%, contre 3,6% en mars. Celles à l'horizon de cinq ans s'établissent 3,0% contre 2,9% le mois précédent. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün)