USA/Opioïdes: Etats et distributeurs scellent un accord à 26 milliards de dollars pour régler un litige

Crédit photo © Reuters

par Nate Raymond

BOSTON (Reuters) - Les ministres de la Justice de plusieurs Etats américains devraient annoncer mercredi un accord historique de 26 milliards de dollars pour régler un litige avec les trois principaux distributeurs de médicaments dans le pays et le laboratoire Johnson & Johnson, accusés d'avoir alimenté la crise nationale des opioïdes, a-t-on appris d'une personne au fait du dossier.

Dans le cadre de l'accord proposé, les distributeurs McKesson Corp, Cardinal Health et AmerisourceBergen devraient verser à eux trois 21 milliards de dollars, tandis que Johnson & Johnson paierait 5 milliards de dollars.

Selon la source, plus d'une quarantaine d'Etats américains ont prévu de signer l'accord, tandis que d'autres pourraient décider plutôt de maintenir les poursuites judiciaires engagées localement. Un délai de 30 jours sera accordé aux Etats pour se prononcer, a dit la source.

Les montants évoqués correspondent à des annonces effectuées au préalable par les quatre entreprises sur ce qu'elles s'attendaient à verser pour régler des litiges de longue date liés à la crise des opioïdes aux Etats-Unis.

"Il continue d'y avoir des progrès vers la conclusion de cet accord et nous restons engagés à fournir des certitudes aux parties concernées et une aide critique aux familles et communautés dans le besoin", a indiqué J&J dans un communiqué.

Aucun commentaire n'a été obtenu auprès des trois distributeurs, qui ont par le passé nié toute infraction.

Près de 500.000 personnes ont trouvé la mort dans des overdoses liées aux opioïdes aux Etats-Unis entre 1999 et 2019, selon les données des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

(Reportage Nate Raymond; version française Jean Terzian)