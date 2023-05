USA : Nouvelles discussions sur la dette attendues mardi, dit Biden

REHOBOTH BEACH, Delaware, 15 mai (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré dimanche qu'il devrait vraisemblablement rencontrer de nouveau mardi des chefs de file du Congrès pour des discussions sur un relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis et tenter d'éviter ainsi un défaut de paiement qui serait catastrophique. S'exprimant devant des journalistes depuis l'Etat du Delaware, le locataire démocrate de la Maison blanche a fait part de son optimisme quant à la conclusion d'un accord. Une réunion entre Joe Biden et plusieurs parlementaires de haut rang était prévue vendredi mais avait été repoussée. Les échanges se sont poursuivis entre les équipes du président et les assistants parlementaires. Informé des dernières avancées, Joe Biden a dit croire que les camps démocrate et républicain étaient tous deux désireux de parvenir à un accord. Il est prévu que Joe Biden s'envole mercredi pour le Japon afin de prendre part à un sommet du G7. (Reportage Jeff Mason; version française Jean Terzian)