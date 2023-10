USA-Nouvel échec de Jim Jordan pour le poste de 'speaker' de la Chambre

USA-Nouvel échec de Jim Jordan pour le poste de 'speaker' de la Chambre













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'élu républicain Jim Jordan a échoué pour la deuxième fois mercredi à réunir le nombre de voix nécessaires pour briguer le poste de 'speaker' de la Chambre américaine des représentants, mais a annoncé vouloir continuer dans sa démarche. Jim Jordan, allié de l'ancien président Donald Trump, a obtenu 199 voix, soit une de moins que lors du vote de mardi. Il lui fallait obtenir 217 voix alors que 22 républicains et l'ensemble des 212 démocrates ont voté contre lui. Le siège de 'speaker' de la Chambre des représentants est vacant depuis 16 jours désormais. Avec 221 représentants dans la Chambre, les républicains disposent d'une courte majorité face aux 212 démocrates. Les interrogations se multiplient sur les capacités du président de la commission des Affaires judiciaires de la Chambre, à obtenir le poste et prolonge les remous à la chambre basse du Congrès. (Reportage par David Morgan, Moira Warburton et KatharineJackson; version française Zhifan Liu)