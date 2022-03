USA : Net ralentissement des dépenses des ménages en février

WASHINGTON, 31 mars (Reuters) - Les dépenses de consommation des ménages américains ont considérablement ralenti en février alors que les pressions inflationnistes se sont à nouveau intensifiées.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique aux Etats-Unis, ont progressé de 0,2% le mois dernier après une hausse de 2,7% en janvier (+2,1% en première estimation), montrent les chiffres publiés jeudi par le département du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,5% en février.

Les ménages ont été contraints de réduire leurs dépenses, leur pouvoir d'achat étant rogné par une augmentation des loyers, des produits alimentaires et du carburant.

Les prix de l'essence ont grimpé en flèche en février et ont dépassé les 4 dollars le gallon ce mois-ci après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

L'indice des prix à la consommation PCE a augmenté de 0,6% en février après une hausse de 0,5% en janvier. Sur un an, la hausse ressort à 6,4% - la plus importante depuis 1982 - après +6,0% en janvier.

L'indice "core PCE", qui exclut l'énergie et l'alimentation, a augmenté de 0,4% après une hausse de 0,5% en janvier. Sur un an, cet indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédérale a bondi de 5,4% en février, la plus forte hausse depuis 1983, après 5,2% en janvier.

La Réserve fédérale a relevé au début du mois ses taux d'intérêt pour la première fois en plus de trois ans et pourrait s'engager vers un resserrement accéléré de sa politique monétaire face à l'inflation.

Bien que la hausse des prix ronge le budget des consommateurs, ces derniers bénéficient d'une certaine protection grâce à une épargne massive accumulée pendant la pandémie ainsi qu'à la hausse des salaires dans un contexte de pénurie de travailleurs. (Reportage par Lucia Mutikani ; version française Dina Kartit, édité par Jean-Stéphane Brosse)