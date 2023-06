USA : Mike Pence officialise sa candidature à la primaire républicaine de 2024

par Tim Reid (Reuters) - Mike Pence a officiellement lancé mercredi sa candidature à la primaire républicaine de 2024, une élection lors de laquelle il retrouvera sur sa route l'ancien président américain Donald Trump dont il fut le vice-président. "Je crois au peuple américain et je suis convaincu que Dieu n'en a pas encore fini avec l'Amérique. Ensemble, nous pouvons redresser ce pays et les meilleurs jours de la meilleure nation sur Terre sont encore à venir !", a écrit Mike Pence sur Twitter dans un message accompagné d'une vidéo de campagne électorale. Il est très rare qu'un vice-président se porte candidat à une primaire face à un ancien président qu'il a servi. Outre Donald Trump, Mike Pence affrontera une longue liste de prétendants dans le camp républicain, parmi lesquels le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Mike Pence, qui fête ses 64 ans ce mercredi, a acté sa rupture avec Donald Trump après l'assaut du Capitole en 2021, alors qu'il se trouvait à l'intérieur du bâtiment. Comme d'autres prétendants républicains à la présidentielle, il a néanmoins pris la défense de l'ancien président après son inculpation par un tribunal de New-York dans l'affaire du paiement effectué par son ancien avocat à l'actrice de film X Stormy Daniels lors de la campagne électorale de 2016. Mike Pence, un fervent conservateur et adepte de la communauté chrétienne évangélique, tiendra un premier rassemblement pour sa campagne électorale dans la soirée à Des Moines, la capitale de l'Etat de l'Iowa où il entend concentrer ses forces. VOIR AUSSI: ENCADRE-Les principaux prétendants à l'élection présidentielle américaine de 2024 (Avec la contribution de Susan Heavey; Blandine Hénault pour la version française)